Inspektorid leidsid Lääne-Virumaal tuleohutuses puudusi 11 haridusasutuses

Inspektorid soovitavad regulaarselt evakuatsiooni- ja väljumisteid ning evakuatsioonipääsude nõuetekohasust kontrollida. "Tulekahju või selle ohu korral peab olema võimalik igal inimesel kiiresti ja turvaliselt hoonest välja saada. Kui väljumis- ja evakuatsiooniteedel hoiustatakse kõrvalisi esemeid ja evakueerumiseks mõeldud ustel puudub võimalus neid võtmeta avada, võib see panna ohtu hoones viibivate isikute elud," selgitas Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Karin Viitmaa.

Endist viisi leiavad inspektorid eest tuletõkkeuksi, mida hoitakse avatuna või mis ei sulgu lõpuni. "Kui soovitakse tuletõkkeust avatuna hoida, tuleb uksele paigaldada vastavad magnetseadmed, mis tulekahju või selle ohu korral uksed automaatselt sulgevad. Vaid nii on tagatud, et suitsu ja tule levik on hoones takistatud ja paigaldatud tuletõkkeuksed saavad oma eesmärki täita," lisas Viitmaa.