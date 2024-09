Politseimuuseum sai enda kollektsiooni uue neljarattalise

"See 2003. aastal valmistatud Fiat Ducato oli üks esimesi politseibusse, mille me 2013. aastal saime. Seni on ta meid hästi teeninud. Lapsed ja ka vanemad tegid tihti masina juures pilte. Ükskord lavastasid isa ja poeg pildi politseibussi kongist ja saatsid selle pereemale. Nalja on ikka saanud siin," jutustas politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa.