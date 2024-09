Nädala kaja Kurja algus ja lõpp

Mõne päeva eest saabus uudis, et kultuuriministeeriumi haldusala sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute kärbe on järgmisel aastal neli protsenti, misjärel see külmutatakse kuni 2028. aastani. Kantseliitlik lause võis paljude omataoliste seas tähelepanuta jääda, kui obadustega pihta saajad olukorda selgitanud poleks.