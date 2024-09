Mõtisklus üksinduse kontrastidest

Täiskuu linnuse kohal, murelik naaber piilub aknast, aga romantilises meeleolus, nagu ma olen, mõtlen, et ehk on need võimsad varemedki reekviem unistustele. Suvel juhtusin lugema Marju Lepajõe tõlkes ilmunud paavst Innocentius III «Inimolu viletsusest», mis kavalalt eelhäälestas mind prooviprotsessiks. Kuigi raamatust kumab läbi keskaja inimese maailmapilt, toob see ka lähemale, kuidas suures plaanis on inimeste igapäevamured jäänud samaks. Kõhuvalu, valesti tõlgendatud pilk, meie kehalised ihad ja piirangud võivad sisekaemuse kergesti viia radadele, kus alles jääb nihilistlik kompott. Kui ma neli päeva enne esietendust vaatan seda täiskuud Rakvere linnuse kohal, siis sõlmin niidiotsad kokku. Valu ja segadus, rõõm ja unistus ei eksisteeri vaid üksikisiku peas, see on kontekst inimtunnetusele. Linnus kui reekviem unistustele, mis kunagi on olnud. Budistlikud mõtlejad ütlevad, et inimene kannatab, sest ihaldab. Unistus on millegi ihkamine, mida veel ei ole – üks ei eksisteeri ilma teiseta. Vahest on meie pärand kirjutatud liivale, kuid kogemus on elamist väärt.