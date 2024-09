Kamalammas hakkab helisema

Kunstnik, kes on ka festivali Kamalammas nime autor, meenutas, et aastal 2016 alguse saanud rahvustoitude ja -kultuuri festivali idee pärineb Krõõt Nõmmela-Mehidelt. «Temal olid külas abikaasa töökaaslased Jordaaniast ning tal tuli mõte, et oleks tore, kui erinevad rahvad oma köökidega välja tuleks,» sõnas ta.