Virumaa Poistekoor alustab tegusat lauluaastat

Virumaa Poistekoori direktor Ello Odraks rääkis, et tänavused poistekoori katsed, kui ettelaulmised toimuvad Lääne-Virumaa koolides, valmistasid talle ja dirigent Martin Einmannile ilusa üllatuse. «Võtsime koori vastu 34 poissi. Kui palju neist laulma jääb, ei oska veel öelda, aga 20 ikka jääb,» arvas Odraks kogemuste põhjal. Ta rõhutas, et järelkasvu on poistekoorile väga vaja, sest häälemurre viib pidevalt noormehi koori tagumistesse ridadesse meeshäälte sekka.

Ello Odraks lisas, et rõõmustab kogu südamest, et lisaks sellele, et väikeste laulupoiste read said tõhusat täiendust, otsustas üle pikkade aastate liituda poistekooriga ka suuremaid poisse ja noormehi. «Laulma soovisid tulla poisid, kes varsti hakkavad meeste sekka minema. Varem pole nii olnud, ikka on olnud teine, kolmas, neljas klass,» avaldas ta heameelt.