Läkaköhasse haigestumine on aastaga kümnekordistunud

Kui eelmisel aastal tuvastati augusti seisuga üheksa haigusjuhtu, siis tänavu on nakatumisi olnud 97.

Haigestunute seas on märgatavalt suurenenud laste osakaal ning kuni 14-aastased lapsed moodustavad haigestunute hulgast 49 protsenti. Enamik haigestunutest on läkaköha vastu vaktsineerimata.

Terviseameti andmetel on sagenenud kollete esinemine ehk ühes peres või leibkonnas haigestub mitu inimest korraga. 30 protsenti haigusjuhtudest on peresisesed kolded, kus on samaaegselt kaks kuni neli haigusjuhtu ning haigestusid nii vanemad kui ka lapsed.