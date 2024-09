Üle Eesti saab tasuta õppida internetis turvaliselt tegutsema

"Kahjuks on viimastel aastatel küberünded ja pettused järjest rohkem levinud. Kurjategijad kasutavad ära seda, et inimeste seadmed on halvasti kaitstud, nad pole internetis levivate ohtudega hästi kursis või siis on tähelepanu hajunud kiire elutempo tõttu," rääkis Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ennetusjuht Kaisa Vooremäe.

Iga päev toimub RIA andmeil Eestis vähemalt 15 juhtumit, kus inimesed, ettevõtted ning asutused jäävad oma andmetest ja ka rahast ilma või siis on nende tavapärane töö ja elu häiritud. Seda on ligi kaks korda rohkem, kui eelmisel aastal.

RIA eestvedamisel toimuvad õpitoad aitavadki inimestel vältida praegu kõige rohkem levivaid ohte. Osalejaid õpetatakse näiteks ära tundma õngitsuslehti, petukõnesid ja muid kuritegelikke skeeme. Samuti räägitakse, kuidas oma kontosid tugevate paroolide ja kaheastmelise autentimisega kaitsta.

"Õpitubades tuleb juttu ka tarkvara uuendamisest ning oma nutikate kodumasinate ja muude moodsate seadmete kaitsmisest. Lisaks on kõne all andmete varundamine, et olulised dokumendid ning armsad perepildid ja videod ei läheks kaduma," kirjeldas Vooremäe.

Õpitoad kestavad umbes kaks tundi ning toimuvad alates septembri lõpust kuni novembri alguseni üle Eesti kohalikes raamatukogudes ja sotsiaalasutustes. Üritused on kavas Haapsalus, Jõhvis, Keilas, Kuressaares, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Sakus, Sauel, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis, Võrus ja Harjumaal Jõelähtme vallas. Täpsema info leiavad huvilised RIA kodulehelt. 25 töötoast kolm on vene ja ülejäänud eesti keeles ning need viib RIA tellimusel läbi BCS Koolitus.

Samuti on RIA-l valminud kirjalikud juhendmaterjalid, mida jagatakse huvilistele 50 raamatukogus üle Eesti.