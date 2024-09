Uhtna uusarenduses avati kuues maal elamise päev

​Ajalukku tagasi kiigates ütles Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev seda, et arendusega on kokku pusitud 20 aastat ja nüüd on see lõpuks tõelisuseks saanud. Rakvere vald on 85% ulatuses kaetud maavaradega ja püsiehitisi ei tohi nii naljalt kuhugi ehitada. Riigiga vägikaika vedu arenduste nimel on käinud pikki aastaid ja nüüd on esimene käegakatsutav arendus Linnukaares ka püsti ja vallavanem Maido Nõlvaku sõnul on vabu krunte vallal pakkuda veel.