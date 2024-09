Reservväelaste fondi toetuseks on müüdud üle poole miljoni digilaigumustriga toote

Reservväelaste nädalat tähistati esimest korda tänavu kevadel, et tunnustada ja tõsta ühiskonnas esile reservväelasi. Lisaks toodetele, nagu näiteks jäätis, piim või vitamiinid, pakkus enam kui 200 ettevõtet riigikaitsjatele soodustusi. Igalt müüdud digimustriga tootelt läheb osa reservväelaste fondi. Lisaks on Coop Pank loonud Kaardiväe programmi, kust laekub reservväelaste fondi igalt kaardimakselt üks sent, pank lisab omalt poolt igale maksele veel ühe sendi juurde.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Ringi sõnul on Coop Panga Kaardiväe programmiga liitunud ligi 3000 kaardiväelast ning iga nädal liitub programmiga umbes 40 inimest, kelle jaoks on meie riigikaitsesse ja turvalisusesse panustamine oluline. "Turvatunne on ühiskonna normaalseks toimimiseks üks kõige olulisemaid väärtusi. Kui meil on turvatunne, siis inimesed unistavad paremast elust – püüdlevad parema tuleviku poole, õpivad ja arendavad ennast, kasvatavad lapsi, viivad edasi oma elujärge. Sarnaselt on ka ettevõtlusega – kui on turvaline keskkond, siis tehakse uusi investeerimisplaane, luuakse uusi töökohti, arendatakse uusi tooteid. Reservväelaste fondi kaudu on igal eestimaalasel võimalik anda oma panus meie turvatunde suurendamisse," lausus Rink.