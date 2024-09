Esimestel sügispäevadel kerkib õhusoe veel kahekümne kraadi kanti

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sisemaal on tuul muutliku suunaga, rannikul puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 1–7 m/s. Sooja on 1–7, rannikul kohati kuni 13, maapinnal langeb õhutemperatuur paiguti 0 kuni -4 kraadini. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 3–9 m/s. Sooja on on 13–19 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub kagu- ja lõunatuul 4–10, hommikul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 7–13, rannikul kuni 16 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 17–22 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd hakkab lääne poolt alates pilvisus tihenema Vihmasadu levib saartelt üle maa ida suunas, väiksem on sajuvõimalus Ida-Eestis. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul saartel ja läänerannikul edelasse ning nõrgeneb veidi. Sooja on 11–17 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ning sajab vihma. Õhtu poole saartelt alates pilved ja sadu hõrenevad. Lääne-Eestis puhub lõuna- ja edela-, Ida-Eestis kagu- ja lõunatuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul kõikjal edelasse ja nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 14–20 kraadi.