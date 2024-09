Fotod Julged kitsekesed käivad Kunda päästjaid uudistamas

Nimelt olid päästjaid vaatama tulnud kolm metskitse. Fotograafiahuviline Penjam lippas kohe auto juurde ja haaras kaamera ühes. "Mul on kaamera kohe tagaistmelt võtta ja saingi vahvad pildid," rääkis Penjam. Loomi satub päästjate juurde teisigi ja Penjam toonitas, et liiklejatel tasub kindlasti silmad lahti hoida, et õnnetust ei juhtuks.