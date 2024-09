Noortepäev toob Rakveresse kokku Lääne-Virumaa noored ja otsustajad

Noortepäevale on oodatud Lääne-Virumaa noored vanuses 14–19 eluaastat, kutsutud on ka kohalike omavalitsuste esindajad, et ehitada sildu noorte ja otsustajate vahel.

"Äärmiselt positiivne, et noortepäevale on tänaseks registreerunud juba üle 70 noore eri koolidest ja asulatest üle Lääne-Virumaa. Meie jaoks on äärmiselt oluline tõsta noorte teadlikkust, et nad mõistaksid enda rolli kodukohas," sõnas Lääne-Virumaa vabaühenduste konsultant ja ürituse üks peakorraldajatest Kristina Nurmetalu.