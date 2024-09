Heategevusliku teatejooksu teatepulgad võis pärast võistlust nahka pista

Jaak Vettik nentis, et teatepulgaks olnud küpsisepaki edasi andmine vajas paljudel veel harjutamist. "See ongi koht, kus harjutada, see on heategevuslik jooks," tuletas ta meelde. Mõned lapsed sörkisid rahulikult, teised pingutasid hoolega ja kihutasid, nagu jaksasid. Leidus ka neid, kes ei jaksanud 200 meetrit järjest joosta ning pidid vahepeal puhkamiseks jalutama. Päevajuht meenutas korduvalt, et ei ole tarvis ninast verd välja joosta.