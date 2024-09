Elu võimalikkus maal

Minister ütles maal elamise päeva sisse juhatades, et maapiirkonnas elamine on võimalik, aga ilma kahe autota on see kaunis keeruline ja igaüks sellist luksust endale lubada ei saa. Kui sellise lause käib välja minister ise, siis see paneb küll kukalt kratsima.

Maal saab elada küll, aga see on seotud «agadega». Eestis on vähe kohti, kust eluks hädavajaliku teenuseni (eelkõige kaupluseni) oleks rohkem kui 10–15 kilomeetrit. Kui üksikud metsakülad muidugi välja arvata. Aga ka sinna «kõigest» kümne kilomeetri kaugusel asuva poeni peab kuidagi saama ja ainus mõeldav transpordilahendus on auto. Ühissõiduki kasutamine on kohati mõeldav, aga siiski tülikas ja kohmakas, ja kui päevane poeskäik võtab inimesel mitu tundi, on see kõike muud kui mugav.