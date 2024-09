Klaveriõhtute hooaeg algab neljal käel

Rakvere eragümnaasiumi direktori Anne Nõgu sõnul on koolil hea meel, et taas on avanenud võimalus tuua Rakvere publikuni mitmed Eesti tipppianistid. Hooaja esimesel kontserdil mängivad kahel klaveril neljal käel Irina Zahharenkova ja Kirill Lissijenko.