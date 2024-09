«Valguse puudutus on nagu hea uudis, ootamatult saabunud selgus või iluga täidetud hingetõmme. Selleks et märgata, on vaja vaikuse hetke. Sinu sees,» ütles näituse saateks Anne Tipner-Torn, kes on pühendunud spirituaalsete maalide loomisele.