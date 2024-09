Rakvere linn soovib alustavaid ettevõtjaid tiivustada

Rakvere linnavalitsuse arendusspetsialist Inge Kosemäe ütles, et ettevõtjatele suunatud infopäevi pole tükk aega tehtud, aga kuskilt tuli ots lahti teha ja esimesel kohtumisel jagati ettevõtjatele sissejuhatuseks üldisemat informatsiooni. Tulevikus on plaanis minna täpsemaks, kuid selleks oleks vaja sisendit ärimeestelt selle kohta, mida nad täpsemalt kuulda soovivad.

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu (VIROL) ettevõtluse konsultant Epp Orgmets nentis infopäeva sisse juhatades, et alustav ettevõtja peab läbi mõtlema paljud teemad ja valdkonnad, mis tegutsemisel on olulised. "Ettevõtluses on riskid. Endalt tuleb küsida, et kas sa oled nende jaoks valmis. Selleks tuleb oma äriidee elujõulisust hinnata," rääkis Orgmets.