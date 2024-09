Vihm on paari päeva kaugusel

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sajuvõimalus idapoolses Eestis on väike. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul edela-, lõunatuul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb. Ennelõunal sajab Lääne- ja Kesk-Eestis mitmel pool hoovihma, pärastlõunal laieneb sadu ka Ida-Eestisse, kohati on sadu tugev ja on äikeseoht. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 15-21 kraadi.