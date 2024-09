Riho Rannikmaa kaebab ringkonnakohtu otsuse riigikohtusse

Kohus kinnitas, et hoota kaugushüpet ei saanud trennis edasi läbi viia. Õpilane oli maas matil istudes ja seljaga tegevuse poole paiknedes maandumissektorile liialt lähedal, jutustades samal ajal kaasõpilasega. Ringkonnakohus rõhutas, et üldteada on asjaolu, et kui üks inimene kukub teisele otsa, saavad tõenäoliselt mõlemad haiget. Treeneril on õigus otsustada, kas olukord on harjutuse läbiviimiseks piisavalt ohutu.