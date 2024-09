Tüdrukud käivad Tamsalus usinalt lasketrennis

Raidlo üks tuntumaid õpilasi on Jaanus Laidus, kes kahe aasta eest võitis Eesti noorte meistrivõistlused õhupüstoli harjutuses. Praeguseks täisealine noormees on auhinnalisi kohti noppinud ka rahvusvahelistelt võistlustelt.

Võiks arvata, et peamised laskespordihuvilised on poisid, aga võta näpust. «Tegelikult mul on rohkem tüdrukud praegu. Poisse polegi veel tulnud sellel sügisel,» rääkis Raidlo.