Pühapäeval avatakse Rakvere linnas koerte treeninguhall

Kuue aasta eest loodud MTÜ-d Rakvere Koeraspordi Klubi juhivad Kristi Murel ja tema isa Alo Murel. Suvehooajal on koerte treeningud ning üritused toimunud Rakvere vallas Päide külas asuval platsil. Jahedamal ajal on klubi kasutanud üürnikuna halli, mis asub Hõbenool Kadrina territooriumil Kadrina aleviku lähedal. See kunstmuruga hall on 10 x 30 meetrit suur. Iganädalaselt on seal trennis käinud viis kuni kümme koera korraga.