Rakvere "Bermuda hulknurka" on alates aasta algusest politsei kutsutud 245 korral

Möödunud laupäeval toimus muinsuskaitsepäevade raames promenaadil linnaekskursioon giidi juhtimisel. Kuigi giid Uno Trummil on vali kõlav hääl, kippus osa jutust kaduma minema, sest mõne meetri kaugusel ajas oma laupäevaseid asju kuue-seitsmeliikmeline joodikute kamp. Mis me keerutame: nemad ja veel kolm-neli samasugust seltskonda jõid promenaadil järjekordselt viina-õlut ja juba kella 11-ks oli mõnelgi nii kõva sõit sees, et jalad ei tahtnud sõna kuulata.