Karistamatu joomarlus

Need onud läksid poonut maha võtma. Ja tassisid siis naabrivanamehe, kelle käsi rippus veel üle kanderaami ääre, GAZ-i. Ise hüppasid samasse kuuti järele. See protsessioon oli õudsem kui kogu ülejäänud lugu kokku.

Ma lihtsameelne arvasin siiamaani, et väiksemate rikkumiste eest, tänapäeval nimetatakse neid teatavasti väärtegudeks, on võimalik süüdlasi panna tegema ühiskondlikult kasulikku tööd. Et nad vähemalt enda tegude tagajärgi kasiks ja sel moel oma käitumist heastaks. Aga võta näpust. Kui ma nüüd Rakvere promenaadi joodikutest artiklit kirjutades asjadest ikka õigesti aru sain – ja kui ei saanud, siis iga parandus-täpsustus on teretulnud –, siis kehtiv seadus sellist asja ei võimalda. Või kui võimaldab, siis on see väga keeruline ja väga pikk protsess.