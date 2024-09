Andres Jaadla: Arvo Pärdi Muusikamaja nimevahetus on täiesti lubamatu ja vastutustundetu

Nii nagu pea sada aastat tagasi kandsid Rakvere inimesed vankritega kive kokku kultuuritempli, Rakvere teatri, müüride rajamiseks. Siin saalis istuvad inimesed on nii täna, kui ka varasemalt panustanud Arvo Pärdi Muusikamaja valmimisse.

Igaüks siin saalis on piltlikult öeldes toonud oma kivi ja ladunud aastaid vundamenti, selleks, et anda oma panus Arvo Pärdi Muusikamaja valmisse. Sõltumata erakondlikust kuuluvusest ja maailmavaatest. Lihtsate Rakvere inimestena.



Kõik on andnud oma panuse ja oleks olnud väärikas ning soliidne paluda neid kõiki ka selle märgilise hoone nurgakivi panemisele. On väiklane, küündimatu ja nõme rääkida, et meil polnud ehituskiivreid, et kutsuda nurgakivi panemisele inimesi, siit saalist. Inimesi, kes on viimased viisteist aastat, osa oma elust andnud Arvo Pärdi Muusikamaja valmimisele.



Arvo Pärdi Muusikamaja on saanud heakskiidu mitmetelt volikogudelt, valitsustelt, Arvo Pärdilt ja tema perelt. Täiesti lubamatu ja vastutustundetu on see, et kitsas inimrühm otsustas kabinetivaikuses kergekäeliselt kontserdimaja nime muuta.

Miks peab see väärika ajalooga maja kandma just Arvo Pärdi Muusikmaja nime? Sest meil on vaid üks Arvo Pärt ja üks Arvo Pärdi muusika. Sest 100 aasta pärast, kui meid siin kedagi enam ei ole, siis Arvo Pärt on, ja jääb. Tema muusika elab igavesti ja seda mängitakse ka järgneva 100 pärast. Seda jumalikku muusikat, mille sarnase loojaid, suure algustähega heliloojaid, sünnib sajandis siia maailma vaid üks. Kui üldse enam kunagi.



Arvo Pärdi nimeline taeva poole sirutuv elegantne sakraalhoone on meie põlvkonna, Rakvere linna ja kogu Eesti rahva tänuavaldus maestro loodud imelisele muusikale ja geniaalsele heliloojale, Arvo Pärdile. Väikesele Rakvere poisile, kes oma hingeseose muusikaga leidis siinsamas. Tänase volikogu akna all, Rakvere turuplatsil, jalgrattaga ümber elektriposti ringi tiirutades.