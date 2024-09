Nelijärve ja Jäneda raudtee ooteplatvormid ning ülekäigukohad muudetakse ohutumaks

Ümberehitustööd on osaliselt seotud asjaoluga, et lähitulevikus hakkavad rongid Tartu ja Narva suunal sõitma kiirusega kuni 160 kilomeetrit tunnis. Kiiruste tõstmise eelduseks on, et lõikudele jäävad ooteplatvormid oleksid ohutud ja nõuetekohased.