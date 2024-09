Rakvere linn astub samme kahe tänava ümbernimetamiseks

Rakvere linnavolikogu päevakorras oli eelnõude nimekirjas Kastani puiestee nimetamine Jaan Poska puiesteeks ja Võimla tänava nimetamine Hariduse tänavaks. Kohapeal sündinud arutelu käigus selgus, et kümmekond aastat tagasi käis Üllar Saaremäe esimest korda välja idee, et Rakvere linnas võiks olla armastatud luuletaja ja paljude laulusõnade autori, Ott Arderi nimeline tänav. Toona mõte suuremat kandepinda ei leidnud, aga vahepeal leidis Saaremäe endale ühe poolehoidja - linnavolinik Heli Kirsi. Ajaloolane põhjendas volikogule põhjalikult miks Võimla tänav võiks edaspidi kanda just Ott Arderi nime.

Arutelu tekkis ka Kastani puiestee ümbernimetamise kohta. Mitmel puhul toodi välja see, et nõukogude võim on teatavas osas meie ajaloolise mälu kustutanud ja see tuleks ikkagi eestluse ja järjepidevuse mõttes taastada.