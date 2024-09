VIII Festheart pakub parimat valikut uutest LGBT+ filmidest

Festivali avafilmiks on juba kolmandat korda Austriast pärit linateos. Seekord on tegu hea tuju komöödiaga "Milline tunne" (What a Feeling), mis on mitmekesisusest pakatav lugu keskealistest naistest ja romantikast, mida nad ei osanud oma ellu oodata. Kevadel Berliinis parima LGBT+ filmi Teddy auhinna võitnud "Kõik saab korda" (All Shall Be Well) on sama südamlik, kuid traagiliste nootidega liigutav Hongkongi draama aastaid koos elanud prouadest, kus ühe partneri ootamatu surm seab teise olukorda, kus ta on kaotamas oma kodu elukaaslase sugulastele.