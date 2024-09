Rakke vana ohtliku torni asemele kerkis uus

Otse Rakke mäe jalamil elav Rando Selbak märkis, et vanadel, nii 20 aasta tagustel Rakke postkaartidel on suusahüppetorn jäädvustatud. "Kui mina 1998. aastal Rakkesse kolisin, siis kohalikud poisid veel hüppasid seal," meenutas Selbak, kelle sõnul on uus vaatetorn kaunis ning nüüd on tal veel rohkem põhjust koos perega seal kandis vaateid imetlemas käia.