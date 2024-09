Ent sama hästi kui otsustatud on see, et muutmisele lähevad haridusseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning kutseõppeasutuse seadus, ja vahest enim kõneainet tekitanud ümberkorraldus, õpiea pikenemine, puudutab esimesena neid noori, kes järgmisel sügisel astuvad 9. klassi.