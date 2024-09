"Katkurong" pälvis Balti Assamblee kirjandusauhinna

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Timo Suslov avaldas head meelt selle üle, et oma eelmise romaaniga mullugi BA kirjandusauhinnale kandideerinud Raual õnnestus tänavu preemia koju tuua. "Eelmine Eesti päritolu BA kirjandusauhinna laureaat Kai Aareleid on öelnud, et Jaan Krossi järgses eesti kirjanduses on vähe Rein Rauaga võrreldavaid romaanikirjanikke, kes valdaksid ühesuguse meisterlikkusega karakteriloomet, loo punumise oskust ja selget ning samas kujundlikku keelt – rääkimata iga lause taga kumavast eruditsioonist. On väga hea meel juhatada Rein Raua radadele ka Läti ja Leedu inimesi," rääkis ta.