Rave Puhmi keraamilised kulgemised

Rave Puhm rääkis, et valis loomismaterjaliks savi, sest talle on hästi oluline puudutus. "Olen maailmaga kontaktis läbi käte. Minu jaoks on lisasilmad sõrmeotstes," sõnas kunstnik. "Savi on oma olemuselt paindlik, elav ja muudetav. Minu keel on savikeel läbi käte: vormin kätega savi, et luua liikumist ja muutumist. Savi on minu dialoogipartner. See on vastastikune protsess: kogu aeg on küsimus, kes keda. On kohad, kus tema suunab mind, ja kohad, kus mina soovin, et tema läheks sinna."