Nädala kaja: feodaali mõtlemine

Kui kohvimasinad luku taga hoida, siis võib loota, et suure pere ema suudab ehk edaspidi seaduskuulekalt käituda. Eks tingis Repsi möödalaskmised asjaolu, et ta kõrgepalgalise riigitegelasena ennast väikestviisi feodaaliks pidama hakkas, ja nii võivadki sassi minna enda rahakott ja riigi rahakott ning hägustub piir lubatu ja lubamatu vahel.



Seda, et tipust alla vaatavatel inimestel on väga sageli keeruline mõista, mis toimub päris maailmas, näeme iga päev. Valitsuse kärpekäärid klõbisevad praegu hoolega ning ei taha mõeldagi, mida peavad tundma need, kes niigi miinimumeelarvega toimetades kuulevad nüüd, et pole viga, kärbime, saate veel vähemaga hakkama.



Aga elukaugust ei saa süüks panna mitte ainult valitsuse liikmetele. Piisab, kui lihtsalt oma ninaotsast või raamatutarkusest kaugemale ei näe. Sel nädalal kirjutasime Virumaa Teatajas taas Rakvere promenaadil lällavatest joodikutest. Ilmnes, et tegemist on igikestva probleemiga, millele lahendust ei olegi.



Virumaa Teataja ajakirjanik proovis lähtuda linnajuhtide soovitusest ja üritas joodikuid promenaadilt minema ajada.



Tagajärjeks oli see, et ajakirjanikku kukuti sõimama ja vaat et vägivallagagi ähvardama. Alkoinfo kodulehte ajakirjanik napsivendadele soovitada ei jõudnudki, enne tuli sõim.



Erinevalt linnajuhtidest tahaks ma inimestele öelda, et joodikut torkima minna ei maksa. Suur ja tugev mees suudab enda eest seista, aga füüsiliselt nõrgemal inimesel võib olla palju jama, kui purjus ja ettearvamatu käitumisega tüüp otsustab rünnaku kasuks.



Seni, kuni Rakvere promenaadil midagi muutunud ei ole, tasub seda piirkonda lihtsalt vältida. Mis on iseenesest muidugi kurb, sest promenaad on ilus ja üks väheseid kohti, kus võiks olla mõnus ka lastega kõndida, ilma et peaks autoliiklust pelgama.