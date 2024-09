Nädala lind: Kõrvukräts

Aprilliõhtutel on õige aeg õhtuhämaras kuulatada, kas kõrvukrätsu kumedat huikamist kuulda on. Kodukaku õrnast hu-huutamisest on kõrvukrätsu huikeid lihtne eristada. Need on üksikud ühtlaste vahedega hõiked: «Huu. Huu. Huu ...» Lärmiks läheb juunis-juulis soojadel suveöödel, kui rätsupojad vahetpidamata toitu nõudes piiksuvad.