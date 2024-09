Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Sügis on täies jõus. Niiskus ja jahedus väljas sunnivad otsima tubast soojust. Rajooni keskhaiglas ja polikliinikus sõltub aga temperatuur veel ilmadest. Keskhaiglale kavandati kapitaalremonti 54 000 rubla ulatuses. Kaheksa kuuga on Rakvere MEK suutnud seda teha vaid 8200 rubla eest. Septembri esimesel poolel ei näidanud remontijad nägugi. Haigla katus on katki. Vesi tilkus läbi lae isegi ühele haigele voodisse. Parandamist ootab küttesüsteem. Polikliinikus on vaja ümber vahetada keskküttekatel. Selline olukord tingis asja arutelu rajooni rahvakontrollikomitees. MEK-i juhataja sm. Kukk väitis, et tellija andis dokumentatsiooni üle alles veebruaris. Enam ei olnud võimalik sõlmida lepinguid allettevõtjatega. Samuti ei ole tellija muretsenud kõiki materjale (torud). Puudus on tööjõust, spetsialistidest jne. Põhjusi kui palju. Peamine aga on see, et MEK ei taha remondiga tegelda. Objekte on käes palju ja inimeste paigutamine pole lihtne. Sm. Kukk ütles ise, et siis tuleks kuskil mujal töö seisma jätta. Kui teisiti ei saa, tulebki võib-olla seda teed minna, sest haigla ja polikliinik peavad korda saama. Majanditest on appi lubatud sanitaartehnikuid, katusekatjaid ja teisi asjamehi, ent MEK ei kasuta neid nagu kord ja kohus, ei organiseeri tööd objektil.