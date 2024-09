Teater Nuutrum laiendab haaret

«Tegemist on väga palju, lausa upume töösse. Seda heas mõttes,» lausus Jaanus Nuutre rahuloleva naeratusega. Ta märkis, et tööplaan on tihe, sest Nuutrumit oodatakse etendusi andma igasse Eesti otsa. Vahemikus 2. oktoobrist 16. detsembrini antakse ligi 50 etendust ning muidugi jõutakse ka Rakverre.

Nuutrumi mängukavas on praegu seitse lavastust ning Jaanus Nuutre sõnul töötatakse üsna väiketeatri võimete piiril. «Enam kuhugi suuremaks minna pole ja pole ka mõtet, sest siis läheks tegemiseks tegemise pärast. Tahaks, et oleks kvaliteet ja endale ja lavastajale meeldiks teha. Olen ülitänulik meie väikesele meeskonnale, kes sellesse panustab. Teeme ju kõik kolme ülesannet korraga. See on väiketeatri valu,» arutles teatrijuht. «Nii me toimime ja seda koormust peab oskama jagada.»