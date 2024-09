Lahemaa restoranide nädal pakub peagi taas erilisi maitseelamusi

Tänavu on ettevõtmine taas tagasi Lahemaal, kus uksed avavad kaheksa restorani: Vihula mõisa restoran, Sagadi mõisa restoran, Palmse mõisarestoran Von der Pahlen, Vergi sadamas asuv restoran Wirkes, Hara Sadama Resto, Valgejõe Veinivilla ja kodurestoran MerMer. Lisaks Lahemaa lähistel tegutsev Anija Mõisakohwik. Restoraninädala teeb eriliseks asjaolu, et kõik söögikohad pakuvad külastajatele just piirkonnale omaseid toite. Inspiratsiooni on ammutatud sügisandidest ning just siinsele piirkonnale omasest toorainest ja hooajal kättesaadavast, kokku on pandud erimenüü.