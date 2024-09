Lääne-Virumaa pääses tormituules kergelt

Veel praegugi on üle Eesti paljud majapidamised elektrita. Elektrilevi juhtimiskeskuse andmetel oli tänahommikuse seisuga 12 katkestusega keskpinge riket, vooluta 613 klienti. Õhtul ja öösel tekkinud rikkekohad on Elektrilevi väliskommunikatsioonispetsialist Reti Meema sõnul lokaliseeritud. "Osadel juhtudel on rikkekohad tuvastatud, osadel täpsed rikkekohad veel otsimisel," kirjeldas ta ja lisas, et eeldatav keskpinge rikete taastamisaeg aeg on täna kell 15. Enim rikkeid on Pärnu maakonnas. Lääne-Virumaal on Elektrilevi katkestuste kaardi andmetel kõigil majapidamistel vool olemas.