Ilm kisub sügisesse, võib sadada vihma

Laupäeva öösel liigub madalrõhkkond Botnia lahe põhjatipu poole, selle surve meie rõhuväljale on jõuline, edelatuule puhanguid on sisemaal 20, rannikul 25 m/s, tuul nõrgenemist võib oodata hommikul. Kiire õhuvool kannab üle maa lühiajalisi vihmahooge, kohati on äikest. Õhutemperatuur on 9 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval liigub uus, aga rahulikum osatsüklon üle Läänemere Soome poole. Lõuna- ja edelatuul on tugev eelkõige saartel ja mandri lääneosas, ulatub puhanguti 18 m/s. Ajuti sajab vihma, on äikeseoht ja kohati intensiivseid sajuhooge (saju tõenäosus ~75%). Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 13, rannikul kuni 16, päeval 13 kuni 17 kraadi.