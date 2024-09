Päästjad selgitasid Viinistul parimaid merepäästjaid

Võistluste peakorraldaja, PPA mereturvalisuse grupi arendusekspert Kristo Kotkas ütles, et võistlused ei ole pelgalt oskuste proovile panek, vaid ka õppimisvõimalus, kus merepäästjad saavad harjutada reaalseid stsenaariume, mis võivad merel toimuda. "Tänavu toimusid võistlused päev enne Estonia laevahuku 30ndat mälestuspäeva. See traagiline sündmus tuletab meelde, kui oluline on oskuslik ja kiire tegutsemine kõigi merel hätta sattunud inimeste abistamiseks, olgu päästjateks kutselised või vabatahtlikud," kõneles Kotkas ja tõdes, et võistluspäeva soosis ka vihmane ilm ja tormine Läänemeri. Just sellistes ilmastikutingimustes merel õnnetused tihti juhtuvad ning võistkonnad said väljakutseid lahendada väga realistlikes oludes.