Driftijad tõmbasid Kehalas hooajale joone alla

Kuigi ilmateade ennustas laussadu, pääses driftirahvas vaid vihmahoogudega. "Meil on teist nii kahju," tõdes päevajuht, kui vihm järjekordselt ladistama hakkas.

Võistluste meediaesindaja Kerli Mängel tunnistas, et tegelikult vihm driftimist oluliselt ei sega. Märjal asfaldil ei teki lihtsalt rehvitossu. Loomulikult on teine lugu siis, kui kallab kui oavarrest ning raja asemel on jõgi.