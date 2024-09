Telo talu suvikõrvits tahab korvpalluriks saada

Kaheaastane perepoeg Terence on umbes 98 sentimeetrit pikk. Tema käes olev suvikõrvits kasvas aga 80sentimeetriseks ja kaalub 4,2 kilo.

Perenaine Elo Knight tõdes, et kõrvitsaliste saak oli väga hea ning paljud neist jõuavad kanade toidulauale. "Kuna hetkel peres on kaks pisikest, siis ei panustanud sel aastal palju aedviljale," kõneles perenaine. Sellest natukesest, mis maha pandi, said lambad kena lõuna. "Kui ikka ligi 50pealine villapallide kari otsustab omapäi all-you-can-eat buffet lõuna endale korraldada siis ega sealt suurt alles ei jää," kõneles Elo Knight.