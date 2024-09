Landseer Leedi armastab pererahvaga koos olla

Pea neljakümne kilose kutsika perenaine Marje Eelmaa kõneles, et Leedi on nende pere teine landseeri tõugu koer. Tema eelkäija Marta on juba kaks aastat parematel jahimaadel. Marta kaalus lausa üle 60 kilo.

"Landseer on tõeline stressimaandaja, tõeline laste- ja perekoer," kiitis Marje Eelmaa tõugu ja lisas, et teda on hea igale poole kaasa võtta. Peremees Eldur Eelmal jagus landseeri kohta samuti tublisti kiidusõnu ja soovitas seda kindlasti ka lastega perele. Eelmaade viis lapselast on hiiglasliku kutsikaga väga suured sõbrad. Leedi hindavat tõule omaselt oma pererahvaga koos olemist. "Kas kamina ees või lumehanges, peaasi, et inimesega koos," lisas Eldur Eelmaa.