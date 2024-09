Haruldast tõugu Siil lasi avamispeol laulu valla

Eestis olevat seda tõugu koeri umbes sada. "Eksootiline koer," märkis perenaine Gerly Pällo. Tai ridgeback on seltsi-, kaitse- ja jahikoer, kes püüaks hiiri, rotte ja madusid. Jalutades on Siil põllult hiiri püüdnud, jahiinstinkt on olemas.