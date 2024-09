GALERII Rahvuste krossil seitsmenda koha saanud Eesti külgkorvimehed näitasid end heade startijatena

2019. aastal oli Eesti külgvankrimeeskond Rahvuste krossil teine ja 2022. aastal kolmas, kuid tänaseks on ajad muutunud – toonane koondise liider Kert Varik on karjääri lõpetanud, MM-sarjas tegi ainsa eestlasena tänavu kaasa Gert Gordejev. Arvestades, et koondise teine-kolmas piloot Markus Normak ja Ülar Karing on viimasel ajal võistelnud vaid koduses sarjas ja erinevalt varasematest kordadest ei tabanud ühtki konkurenti ka ebaõnn, on Eesti koondise seitsmes koht täpselt see, milleks mehed võimelised.