Väike koer on rallikuulekuses vähemalt sama tegija kui suur

Hagijas, pesukarukoer, on näituste tšempion, aga kodus olevat perenaise sõnul kui väike põrsas. Lancashire‘i heeler Süsse on lausa nii haruldane, et Eestis elavate selle tõu esindajate üleslugemiseks piisab ühe käe sõrmedest ja kõiki neid ei lähegi tarvis. Maarja Paimi teada on teine selle tõu esinda kunstnik Epp Maria Kokamäel ja rohkem selliseid Eestis polegi. Soomes ja Skandinaavias olevat need väikesed sõbralikud kutsud aga väga populaarsed.