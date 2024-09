Kliimaministeerium jääb tulevikumaavarade kasutuselevõtuga seoses kidakeelseks

Kliimaministeerium tutvustas 20. septembril seadusemuudatuse eelnõu, mille eesmärgiks on luua selgus tulevikumaavarade kasutuselevõtu tingimustes. Seaduse järgi loetakse maavaraks geoloogiliselt uuritud ja arvele võetud maavarasid, mille varu on kinnitatud maavarade registris. See tähendab, et arvele võetavad varud on nõutaval tasemel uuritud ja vastavad kehtestatud nõuetele. Praegu kehtiva seaduse kohaselt ei loeta metallimaaki (rauamaaki), haruldasi muldmetalle, glaukoniitliivakivi (kaaliumi) ega graptoliitargilliiti (vanaadiumi) maavaradeks, sest nende leiukohtade ja ilmingute arvelevõtmist takistavad regulatsiooni puudumine ja ebapiisav uuritus.