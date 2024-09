Karakter tõmbab ülle kopranahkse kasuka

Gerhart Hauptmanni 1893. aastal kirjutatud "Kopranahkne kasukas", mille lavastas Tiit Alte, on komöödiline-sotsiaalkriitiline näidend "Kopranahkset kasukat" on varasemalt Eestis mänginud Rakvere teater. Aastal 1974 tõi selle lavale Mai Mering.

Näidendi tegevus toimub aastal 1887. Berliini lähedases külas, kus elab lihtne pesunaine, oma abikaasa ja kahe tütrega. Külakeses toimub kaks vargust lühikese aja jooksul, külaelanikud on hirmul turvalisuse kadumise pärast. Mida võtavad ette ja millega ülepea tegelevad ametivõimud? Näidendis võetakse luubi alla seisuste vahed ja varanduslik ebavõrdsus, majanduskriis, kuidas eluga toime tulla ja kindlustada lastele parem tulevik, kes on vallas peremees. Kergitatakse küsimus, kust läheb eetiline piir lubatu ja lubamatu vahel, kuidas on võimalik, et vargast saab tunnistaja ja tunnistajast varas.