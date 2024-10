Rakvere teater korraldab Piparkoogimehikeste kokkutuleku

Pole tähtis, kas Piparkoogimehike on voolitud või õmmeldud, kokku keeratud või keevitatud, liimitud või tikitud. Oluline pole seegi, mis materjalist ta tehtud on, saab teda põske pista või on mõeldud vaid silmadega söömiseks. Peaasi, et ta oleks valmis Rakvere teatrisse kokkutulekule tulema ja teda saaks igast küljest imetleda ja soovitavalt ka riputada.