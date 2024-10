Lääne-Viru noored harjutasid ühiskonnaelus kaasa rääkimist

Noortepäeval, kus koolitajateks olid suhtekorraldusfirma Miltton valitsussuhete konsultandid, kuulati ettekandeid, jagati inspireerivaid kogemusi ja peeti arutelusid, kus noored said võimaluse jagada mõtteid ja ideid. Teemaks oli ka huvikaitse ja väitlusoskuse arendamine.

Enim oli südamel vaba aja tegevuste vähesus noortele: sooviti rohkem võimalusi sisukaks ajaveetmiseks ja enesearenguks. Muret tegi prügikastide puudus linnas, juhiti tähelepanu auklikele teedele, mis tekitavad probleeme nii autojuhtidele, tõukeratturitele kui ka jalgratturitele. Esile toodi kergliiklusteede ja jalakäijate teede vähesus ning korvpalliplatsi valgustuse puudumine – noored soovisid, et kooliväljakul saaks sportida ka õhtuti.

Samuti tekitas muret pileti hind ühissõidukites – erinevalt näiteks Viljandist on Rakveres noortele linnaliinibussides sõit tasuline, kõrge piletihind mõjutab ka nende lähedasi ja vähekindlustatud peresid.

Koolitajate hinnangul asub nende probleemide lahenduspunkt sealsamas – noorte kodukohas ja koolis ehk seal, kus noor ise käib ja suhtleb. Märgiti, et üritus näitas, et noored on aktiivselt valmis kaasa rääkima, kuidas kodukandi elu paremaks muuta.